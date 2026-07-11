Осиротевших медвежат приютили в волгоградском зооцентре

— Мы будем работать с Южным федеральным округом, так как с соседними городами мы максимально схожи по климату. У нас уже есть мишка из Астрахани, а сейчас идет речь о передаче его собрата из Ростова, — отмечает Анжела Макарова. — Случается, что мне звонят по поводу косолапых из Челябинска, с Сахалина или даже с Камчатки. Но в этом случае мы, конечно, сразу же отказываем. Это ведь противоестественно — везти медведей с их родины в нашу жару. Сейчас одной из главных задач становится для нас проведение просветительской работы, ведь, к сожалению, нередко люди забирают диких животных из их среды обитания просто для игры. Но это не плюшевый медвежонок, и, если брать его без нужды, ради забавы, то нам не хватит никаких приютов для их размещения.