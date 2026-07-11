Владимир Кристовский: Лишь 10% всех песен становятся известными

— Такой секрет, скорее всего, есть, но я его не знаю. Поэтому приходится писать очень много песен, и всего лишь 10% из них становится известным. Надо много работать, писать, писать, писать, потому что никогда не знаешь, что станет популярным, — сказал Владимир Кристовский.