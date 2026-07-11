Что считается тяжким грехом в день Петра и Павла 12 июля

День Петра и Павла, завершающий апостольский пост, — один из тех праздников, где христианские традиции тесно переплелись с древними славянскими обрядами. В 2026 году он традиционно выпадает на 12 июля. Ведь это непереходящий праздник. Рассказываем, кем были Пётр и Павел, почему в этот день боялись воды и что нужно было сделать хозяйкам для защиты дома.