Что считается тяжким грехом в день Петра и Павла 12 июля

День Петра и Павла, завершающий апостольский пост, — один из тех праздников, где христианские традиции тесно переплелись с древними славянскими обрядами. В 2026 году он традиционно выпадает на 12 июля. Ведь это непереходящий праздник. Рассказываем, кем были Пётр и Павел, почему в этот день боялись воды и что нужно было сделать хозяйкам для защиты дома.
Два апостола, изменившие мир
12 июля (29 июня по старому стилю) Православная церковь чтит память первоверховных апостолов Петра и Павла. Их называют «учителями среди учителей», но судьбы у них были совершенно разными.
Апостол Пётр (Симон) — простой рыбак, брат Андрея Первозванного. Он был самым вспыльчивым учеником Христа, трижды отрекся от Него из страха, но после Воскресения стал «камнем» (именно так переводится имя Пётр), на котором была построена Церковь.
Апостол Павел (Савл) — римский гражданин и образованный фарисей. Изначально был яростным гонителем христиан, пока на пути в Дамаск с ним не случилась чудесная встреча с Иисусом, после которой он ослеп, а прозрев, стал самым пламенным проповедником.
Символично, что оба апостола приняли мученическую смерть в Риме примерно в одно время (около 67 года н.э.) Петра распяли вниз головой (по его просьбе, так как он считал себя недостойным умереть как Учитель), а Павлу, как римскому гражданину, отсекли голову мечом.
Макушка лета и «Петровка-голодовка»
В народной традиции этот день выходил далеко за пределы храмов. Это была календарная граница. «Пётр и Павел час убавил», — говорили предки, то есть день начинал стремительно укорачиваться, природа поворачивала на осень.
День знаменовал собой переход к сенокосу и подготовку к жатве. Период называли «Петровка-голодовка», потому что старые зимние запасы зерна и мяса уже подходили к концу, а новый урожай ещё только-только начинал входить в рацион. Спасали огороды и лесные дары — грибы, ягоды и съедобные травы и корешки.
Однако этим днём завершался апостольский Петров пост и ограничения в еде снимались, так что разнообразить стол можно было с Петра и Павла самыми разнообразными способами. Кто во что горазд.
Традиции и обряды предков
Канун праздника (ночь на 12 июля) на Руси считался разгулом нечистой силы, а сам день был насыщен обрядами.
«Караулить солнце». Молодежь гуляла всю ночь, а на рассвете выходила на пригорки встречать «играющее» солнце. Считалось, что на восходе Петра и Павла светило «переливается» разными цветами. Кто увидит эту игру — будет счастлив целый год.
Обетные (обещанные) гулянья. После долгого строгого поста устраивались пышные братчины и «Петровщины». Беднякам рассылали пироги и угощения.
Зажигание костров. Рыбаки и пастухи жгли огромные костры у рек и на пастбищах, чтобы отогнать от скота и воды русалок и леших, которые перед «уходом на дно» особенно злы.
Рыбацкий праздник. Так как Пётр был покровителем рыбного промысла, рыбаки молились ему о богатом улове и ставили «мирскую свечу» — огромную свечу в рост человека — в храме перед иконой святого.
Что категорически нельзя делать 12 июля на Петра и Павла
За долгие века сложился свод строгих правил, нарушение которых сулило беду.
Нельзя купаться в открытых водоемах. Одно из самых строгих табу. Считалось, что водяные и русалки могут утащить на дно. Поговорка предупреждала: «Пётр и Павел жару убавил, а русалок с собой прихватил».
Запрещено работать на земле. Нельзя пахать, сеять и копать. Считалось, что колос теряет силу, а «земля именинница», и ее нельзя тревожить. Говорили: «Кто на Петров день орет (пашет), у того и скот мрет».
Шить, прясть и рукодельничать возбраняется. Существовало поверье, что можно «зашить» счастье или плодородие на будущий год.
Ссориться, сквернословить и отказывать в милостыне нельзя. Петр был строг, но милостив; считалось, что он проверяет людей на щедрость и доброту через просящих.
Венчаться на Петра и Павла нельзя. Хотя сам пост завершается, в народе гуляния в Петров день были настолько широкими и даже «бесовскими» (с играми и прыжками через костры), что для венчания день считался неподходящим.
Приметы на Петра и Павла
По этому дню крестьяне определяли, какими будут осень и будущее лето:
Если дождь на Петров день — сенокос будет мокрым, а урожай плохим. Зато примета обещает хороший клёв рыбы.
Если дождь идет трижды — зерно уродится густое, ядреное.
Ясный солнечный день — к жаркому и урожайному остатку лета.
Кукушка перестает куковать за неделю до Петрова дня. Если она кукует после 12 июля — к долгой и теплой осени.
Низкие облака — к сильному полуденному зною.
«С Петрова дня зарница хлеб зорит», — говорили в старину, замечая первые грозы на горизонте.
Пословицы и поговорки Петрова дня
Народная мудрость об этом дне остра и конкретна:
«Пётр и Павел жару прибавил».
«До Петрова дня пахать, до Ильина — боронить, до Спаса — сеять».
«Пётр (1-й в небесных вратах) — тепла страж».
«На Петров день и воробей пьет, а не просыхает» (о жаре).
«Худое порося и в Петровки зябнет».
«С Петрова дня — красное лето, зеленый покос».