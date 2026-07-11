В Азнакаевском районе Татарстана три компании добывали ресурсы с нарушениями

В Азнакаевском районе специалисты Татарской природоохранной прокуратуры выявили многочисленные нарушения в работе компаний, добывающих общераспространённые полезные ископаемые. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что предприятия вели добычу песка, гравия и других ресурсов с грубыми отклонениями от установленных правил: работы велись за границами утверждённого горного отвода, при этом плановые объёмы добычи не выполнялись. Серьёзные претензии возникли и к обращению с отходами — их складировали прямо на производственных площадках, в том числе в водоохранной зоне. В этой же зоне обнаружили уличный туалет, не оборудованный герметичной системой. Кроме того, у организаций отсутствовал согласованный план мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу в периоды неблагоприятных метеоусловий.
По результатам проверки возбуждено шесть административных дел. ООО «Альянс трейд» привлекли к ответственности сразу по нескольким основаниям: за экологические нарушения, загрязнение водоохранной зоны и несоблюдение лицензионных условий. ООО «Промкарьер» также оштрафовали за нарушение лицензионных требований и ненадлежащее обращение с мусором. ООО «Казанская горнодобывающая компания» понесёт ответственность за несоблюдение правил пользования недрами.
Руководителям всех трёх компаний внесены представления. Акты прокурорского реагирования в настоящее время находятся на рассмотрении.