В Азнакаевском районе Татарстана три компании добывали ресурсы с нарушениями

Выяснилось, что предприятия вели добычу песка, гравия и других ресурсов с грубыми отклонениями от установленных правил: работы велись за границами утверждённого горного отвода, при этом плановые объёмы добычи не выполнялись. Серьёзные претензии возникли и к обращению с отходами — их складировали прямо на производственных площадках, в том числе в водоохранной зоне. В этой же зоне обнаружили уличный туалет, не оборудованный герметичной системой. Кроме того, у организаций отсутствовал согласованный план мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу в периоды неблагоприятных метеоусловий.