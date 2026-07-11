Когда утренний клёв встречается с застывшим мгновением

Так что 12 июля в 2026 году — уникальный день для того, чтобы совместить оба увлечения: сходить на рыбалку и щёлкнуть пару кадров. Потому что мир прекрасен и тем, что ждёт утра у реки, и тем, что это самое утро можно сохранить навсегда. Рыбаки и фотографы — хранители мгновений. Одни — в вёдрах, другие — в галереях. Но и те, и другие напоминают: жить стоит ради моментов.