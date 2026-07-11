В Башкирии создадут инфраструктуру вокруг объектов горнозаводского наследия

«Их не надо восстанавливать, это не всегда требуется. Необходимо установить ограждения для обеспечения безопасности, а вокруг создавать инфраструктуру для туризма. Именно так индустриальное наследие может стать инструментом для развития муниципалитета, — сказал Радий Хабиров. — Идеальная модель формирования подобных площадок включает научное и историческое обоснование, формирование единой концепции, создание базовой инфраструктуры, а затем развитие предпринимательства. Проект окончательно состоится только тогда, когда территория заживёт событийно, когда внутри будет движение бизнеса и туристических операторов. Только тогда мы сможем сказать, что объект действительно стал успешным».