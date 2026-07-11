СМИ: в НАТО заявили об отсутствии признаков подготовки России к войне с альянсом

Как пишет издание, эта позиция расходится с заявлениями генсека НАТО Марка Рютте и ряда других представителей альянса. Ранее они допускали, что к 2030 году Москва может восстановить силы после конфликта на Украине и якобы быть готовой к нападению на страны блока.