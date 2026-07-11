ООО «Империя» поставили «черную метку» за срыв госконтракта

В УФАС не сумевшего уложиться в сроки подрядчика внесли в «черный список». Однако в самом ООО «Империя» с подобным решением не согласились. Обратившись в суд, представители компании, впрочем, не нашли поддержки. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал решение волгоградских антимонопольщиков законным.