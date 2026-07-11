Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Звезде-2005» ливень в Перми не помешал победить «Краснодар»

Пермские футболистки прервали серию неудач в чемпионате России по футболу.

Источник: Комсомольская правда

«Звезда-2005» прервала серию неудач в чемпионате России по футболу среди женских команд Суперлиги. Пермские футболиттки в 13-м туре принимали соперниц из «Краснодара».

Матч завершился победой «Звезды-2005» со счетом 2:1. Все мячи были забиты во втором тайме во время начавшегося ливня. В составе победительниц мячи забили Шахова и Тренькина. Гостьи ответили точным выпадом Воротынцевой.

«Звезда-2005» поднялась на шестое место в турнирной таблице. Остальные матчи тура состоятся 12 июля.

Следующую встречу команда вновь проведет в Перми. На этот раз стадион «Звезда» увидит игру лидера чемпионской гонки — «Зенит» из Санкт-Петербурга.