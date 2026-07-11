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Сельские медики в Волгоградской области повысили квалификацию

Обучение по специально разработанной программе прошли 45 фельдшеров и акушерок.

Источник: Национальные проекты России

Фельдшеры и акушерки, работающие в сельской местности Волгоградской области, повысили свою квалификацию благодаря новому проекту, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Обучение медицинских кадров — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Так, Волгоградский медицинский колледж вместе с областным клиническим перинатальным центром № 2 разработали программу повышения квалификации «Первичная доврачебная медико-санитарная помощь пациентам акушерско-гинекологического профиля при неотложных состояниях в условиях ФАП». Занятия с участниками курса проводили высококвалифицированные специалисты на базе центра. Обучение прошли 45 специалистов со средним медицинским образованием.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.