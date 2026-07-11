Белорусских туристов предупредили о надвигающейся аномальной жаре в Турции

Минздрав Турции также выпустил рекомендации: для предотвращения обезвоживания следует выпивать от 2,5 до 3 литров воды в день, не дожидаясь чувства жажды. В ведомстве особо отметили, что сильнее всего от жары страдают дети, беременные женщины, люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также те, кто вынужден работать на улице.