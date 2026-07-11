Белорусских туристов предупредили о надвигающейся аномальной жаре в Турции

По прогнозам турецких синоптиков, с 17 июля на курорты Эгейского и Средиземноморского морей придет аномальная жара из Европы. Столбики термометров поднимутся выше отметки в +40°C. Врач подчеркнула, что такие условия создают критическую опасность теплового удара и сильного обезвоживания.
«Предстоящая волна жары потребует особой осторожности. Необходимо избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и внимательно следить за самочувствием», — сказала Шенгюл в интервью РИА Новости.
Врач призвала не игнорировать первые признаки перегрева: тошноту, головокружение, тахикардию, слабость и спутанность сознания. При их появлении необходимо срочно спрятаться в тени и обратиться за медпомощью.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, терапевт советует перенести все прогулки и экскурсии на утренние и вечерние часы, носить светлые вещи из легких тканей и обязательно использовать головные уборы.
Минздрав Турции также выпустил рекомендации: для предотвращения обезвоживания следует выпивать от 2,5 до 3 литров воды в день, не дожидаясь чувства жажды. В ведомстве особо отметили, что сильнее всего от жары страдают дети, беременные женщины, люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также те, кто вынужден работать на улице.