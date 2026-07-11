В Воронежской области запустили проект для компаний «Старт экспорта»

Так, 7 июля состоялась встреча руководства и экспертов палаты с представителями «Лутов Снэк Групп». В ходе переговоров стороны обсудили перспективы выхода компании на зарубежные рынки, а также возможные механизмы поддержки по проекту «Старт экспорта». Кроме того, на встрече рассмотрели варианты сотрудничества предпринимателей и ТПП через вступление компании в члены палаты — это откроет для предприятия дополнительные возможности для развития и укрепления деловых связей.