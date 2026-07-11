В Воронежской области запустили проект для компаний «Старт экспорта»

Союз «Торгово‑промышленная палата Воронежской области» (ТПП) запустил проект для компаний «Старт экспорта», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Инициатива призвана стать надежной опорой для предприятий, стремящихся продвигать свою продукцию за рубежом. Участникам проекта оказывают всестороннюю поддержку — от консультаций по тонкостям внешнеэкономической деятельности до содействия в поиске зарубежных партнеров и освоении новых рынков сбыта.
Так, 7 июля состоялась встреча руководства и экспертов палаты с представителями «Лутов Снэк Групп». В ходе переговоров стороны обсудили перспективы выхода компании на зарубежные рынки, а также возможные механизмы поддержки по проекту «Старт экспорта». Кроме того, на встрече рассмотрели варианты сотрудничества предпринимателей и ТПП через вступление компании в члены палаты — это откроет для предприятия дополнительные возможности для развития и укрепления деловых связей.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.