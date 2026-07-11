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Макушка лета, запреты и 20 идей для разговенья

Что нельзя делать 12 июля в день Петра и Павла? Почему этот праздник называют «макушкой лета» и как правильно разговеться после поста?

Источник: АиФ Волгоград

12 июля, православная церковь чтит память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В народе этот праздник называют «макушкой лета» и «Петры-Павлы». Он завершает Петров пост и знаменует переход от весенних хлопот к жаркой летней страде.

Для наших предков это был день раздолья: ярмарки, хороводы и, конечно, долгожданное разговенье. Но за весельем скрывался целый свод строгих правил — что можно, а что категорически нельзя делать 12 июля, чтобы не накликать беду на весь год.

История праздника: от мучеников до «верхушки лета».

В церковной традиции 12 июля — день памяти двух величайших проповедников христианства, принявших мученическую смерть в Риме при императоре Нероне.

Апостол Петр — был распят вниз головой (считал себя недостойным умереть, как Христос).

Апостол Павел — как римский гражданин, был казнен мечом (ему отсекли голову).

В народном календаре этот день получил название «макушка лета». Крестьяне говорили: «Петр-Павел жару прибавил». Считалось, что именно с этого дня солнце поворачивает на зиму, а дни начинают заметно убывать.

Главные традиции и обряды Петрова дня.

На Руси 12 июля ждали с нетерпением. Вот чем занимались наши предки:

Разговенье. После долгого поста на стол подавали скоромное. Обязательное блюдо — рыба (в честь апостола Петра-рыбака). Готовили уху, окрошку, пироги с ягодами и творогом.

Умывание из трех ключей. Девушки умывались родниковой водой, чтобы сохранить красоту и быстрее выйти замуж.

Гулянья до утра. Молодежь жгла костры, водила хороводы и «караулила солнце», которое, по поверьям, на рассвете «играло» разными цветами.

Начало сенокоса. В деревнях начинали косить траву — «Петровки — зеленый покос».

Поиск Петрова креста. В полночь искали корень хвоща («царь-траву»). Считалось, что он указывает на клад и приносит небывалую удачу.

Что категорически нельзя делать 12 июля.

Заниматься тяжелым трудом. Нельзя шить, стирать, убирать и рукодельничать. Исключение — сенокос (косить траву разрешалось).

Ссориться и ругаться. Любая скверна и выяснение отношений в этот день — большой грех.

Давать или брать в долг. Любые финансовые операции (даже небольшие) сулили потерю удачи и достатка.

Играть свадьбу или венчаться. Брак, заключенный 12 июля, считался недолговечным и несчастливым.

Есть фрукты и овощи нового урожая. Нарушив этот запрет, можно было «испортить» урожай и навлечь болезни.

Охотиться на зверей. Запрещалось проливать кровь и причинять вред природе.

Оставаться в одиночестве. День полагалось встречать в кругу семьи или друзей, с радостью в сердце.

20+ современных идей: как отметить Петров день сегодня.

Необязательно косить траву или искать «Петров крест», чтобы привлечь удачу. Вот как адаптировать мудрость предков под ритм современного города:

Устройте «разговенье». Приготовьте рыбный пирог или запеките стейк из лосося. Если постились — это ваш день!

Искупайтесь в водоеме. Считается, что вода 12 июля становится целебной и безопасной.

Соберите семью за ужином. Поставьте на стол окрошку, пироги с ягодами и компот.

Организуйте пикник на природе. Выезд на дачу или в парк — отличная замена «зеленому покосу».

Проведите день без гаджетов. Посвятите время живому общению, настольным играм или прогулке.

Загадайте желание на закате. Верили, что солнце в этот день «играет» — это красивый момент для мечты.

Начните заготовку трав. Насушите мяты, чабреца или зверобоя — это полезнее магазинного чая.

Подарите обновку. Вместо косоворотки — модный рюкзак ребенку или книга любимому человеку.

Сделайте доброе дело. Накормите бездомное животное или помогите пожилому соседу (традиция делиться с бедными).

Разберите завалы. Раздайте хорошие вещи в благотворительность — освободите пространство для нового.

Испеките «петровский каравай». Хлеб из новой муки — символ урожая и достатка.

Покормите птиц. В память о том, что соловьи замолкают, насыпьте крошек в кормушку.

Устройте посиделки у костра (или мангала). Просто смотрите на огонь и разговаривайте по душам.

Откажитесь от рукоделия. Не шейте и не вяжите сегодня — день отдыха для рук.

Скорректируйте планы. Подумайте, что вы не успели сделать за весну, и перепланируйте оставшееся лето.

Поменяйте режим. Дни становятся короче — попробуйте вставать раньше для важных дел.

Сходите в храм. Освятите веточки трав или просто поставьте свечу за здравие близких.

Приготовьте квас. Домашний хлебный квас — исконно русский напиток для утоления жажды.

Вспомните предков. Если есть возможность, навестите кладбище, но без слез — с благодарностью.

Просто отдохните. Лежите на диване, читайте книгу — душевный покой важнее физической работы.

Приметы дня на 12 июля.

Дождь — к мокрому сенокосу. Если дождь прошел трижды — к богатому урожаю, дважды — к хорошему.

Соловьи поют после Петрова дня — зима начнется рано (в октябре). Если замолкают — жди раннюю зиму.

«Петр-Павел час убавил» — дни начинают идти на убыль.

Обильная роса утром — к знойным, жарким дням.

Пожелтели листья — к ранней осени. («Петрок — сорви листок»).