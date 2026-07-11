АПУ обнаружил атлантическую ветвь с высокой температурой в Баренцевом море

«Основная цель работ — обнаружить атлантическую водную массу, которая здесь обычно наблюдается. На южном разрезе, который идет от полуострова Адмиралтейства на Новой Земле до острова Виктория, мы обнаружили атлантическую водную массу (баренцевоморская ветвь, которая заходит из Норвежского моря). В целом у этой водной массы относительно высокая температура воды по сравнению с прошлым годом. В прошлом году температура не достигала плюс одного градуса. В этом году на одной точке мы зафиксировали плюс 1,5 градуса. Либо мы поймали более теплую струю. Или все-таки зима в этом году была теплее и очень рано в Арктику пришла весна», — сказал Меркулов.