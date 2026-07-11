В Подмосковье подали около тысячи онлайн-заявок в школу приемных родителей

Около 1 тыс. заявлений для зачисления на курсы подготовки приемных родителей подали с начала 2026 года на портале «Госуслуги» Московской области. Обучение проводится при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Чтобы принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, будущие опекуны должны соответствовать определенным требованиям. Кроме того, им необходимо иметь подходящее жилье и стабильный доход, достаточный для обеспечения всей семьи, включая усыновленного ребенка. Прохождение специальных подготовительных курсов также является обязательным условием.
Отметим, что записаться на занятия можно онлайн через региональный портал «Госуслуги» в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить онлайн-форму, выбрав городской округ и школу из предложенного перечня. Если в выбранном муниципалитете нет подходящего учреждения, заявителю будет показан полный список подготовительных школ Московской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.