В Подмосковье подали около тысячи онлайн-заявок в школу приемных родителей

Отметим, что записаться на занятия можно онлайн через региональный портал «Госуслуги» в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить онлайн-форму, выбрав городской округ и школу из предложенного перечня. Если в выбранном муниципалитете нет подходящего учреждения, заявителю будет показан полный список подготовительных школ Московской области.