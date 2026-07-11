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В Рамонском районе Воронежской области обновили 2 км дороги

На участке выполнили регенерацию основания трассы.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт на двухкилометровом участке дороги Объезд города Воронежа — Большая Верейка — Ломово — с. Чистая Поляна в Рамонском районе Воронежской области завершился, сообщили в министерстве дорожной деятельности региона. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

На участке выполнили регенерацию основания дороги — восстановили полотно при помощи переработки старого материала с добавлением новых компонентов. Также специалисты уложили выравнивающий и верхний слои покрытия, обустроили обочины. Уточняется, что дорога напрямую соединяется с Семилукским и Рамонским районами Воронежской области.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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