Более 700 петербургских школьников собрались на фестивале профессий

Под руководством экспертов школьники погрузились в атмосферу реальных профессий: собирали макет квартирной проводки, готовили смузи, осваивали ресторанный сервис, учились работать с микроскопом и даже пробовали гравировку на камне. Особенно впечатлили ребят живые демонстрации от профессионалов: например, специалисты из Лужской пожарной части показали, что значит быть спасателем. Всего в фестивале участвовали 26 партнеров, которые представили 35 профессий.