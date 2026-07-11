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Более 700 петербургских школьников собрались на фестивале профессий

Он стал стартом июльского этапа проекта «ПРОФТЕХ#ЛАГЕРЬ».

Источник: Национальные проекты России

Региональный фестиваль профессий «ПРОФест» состоялся 1 июля при поддержке нацпроекта «Кадры». Свыше 700 школьников из Санкт-Петербурга приняли в нем участие, сообщили в комитете по образованию города.

Фестиваль стал стартом июльского этапа проекта «ПРОФТЕХ#ЛАГЕРЬ». Его цель — показать, что рабочие и технические специальности — это пространство для творчества и самореализации. В детском оздоровительном лагере «Восход», расположенном в Ленинградской области, встретились представители ведущих колледжей Петербурга, учреждений допобразования и крупные работодатели.

Под руководством экспертов школьники погрузились в атмосферу реальных профессий: собирали макет квартирной проводки, готовили смузи, осваивали ресторанный сервис, учились работать с микроскопом и даже пробовали гравировку на камне. Особенно впечатлили ребят живые демонстрации от профессионалов: например, специалисты из Лужской пожарной части показали, что значит быть спасателем. Всего в фестивале участвовали 26 партнеров, которые представили 35 профессий.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.