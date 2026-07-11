В городе Белоозерском в Подмосковье отремонтируют школу

Школу, расположенную на улице 60 лет Октября в городе Белоозерском Московской области, капитально отремонтируют до 1 сентября 2026 года. Работы соответствуют задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.
Ежедневно на объекте работают 80 человек. Строители ведут общие и отделочные работы, приводят в порядок кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации. В здании общей площадью 8,3 тыс. кв. м также обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, помимо прочего, благоустроят прилегающую территорию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.