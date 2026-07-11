В крымском селе Железнодорожном модернизировали библиотеку

Специалисты модернизировали библиотеку в селе Железнодорожном в Крыму. На базе учреждения по нацпроекту «Семья» создали детский культурно-просветительский центр «Мир в лавандовой обложке», сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
Интерьер библиотеки выполнен в мягких лавандовых оттенках. Для малышей там обустроили уголок с мягкой мебелью и развивающими играми. Например, там ребята смогут рисовать песком, заниматься на интерактивной панели.
Кроме того, был расширен книжный фонд. Его пополнили более тысячи изданий, среди которых есть литература для малышей и графические романы для подростков.
Теперь в библиотеке планируют открыть мультстудию «Ожившие страницы». Там дети вместе с родителями будут экранизировать сказки. Еще в библиотеке планируют открыть мастерскую «Цифровая иллюстрация». Там ребята смогут научиться создавать собственные комиксы на графических планшетах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.