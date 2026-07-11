Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В крымском селе Железнодорожном модернизировали библиотеку

На базе учреждения создали детский культурно-просветительский центр «Мир в лавандовой обложке».

Источник: Национальные проекты России

Специалисты модернизировали библиотеку в селе Железнодорожном в Крыму. На базе учреждения по нацпроекту «Семья» создали детский культурно-просветительский центр «Мир в лавандовой обложке», сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

Интерьер библиотеки выполнен в мягких лавандовых оттенках. Для малышей там обустроили уголок с мягкой мебелью и развивающими играми. Например, там ребята смогут рисовать песком, заниматься на интерактивной панели.

Кроме того, был расширен книжный фонд. Его пополнили более тысячи изданий, среди которых есть литература для малышей и графические романы для подростков.

Теперь в библиотеке планируют открыть мультстудию «Ожившие страницы». Там дети вместе с родителями будут экранизировать сказки. Еще в библиотеке планируют открыть мастерскую «Цифровая иллюстрация». Там ребята смогут научиться создавать собственные комиксы на графических планшетах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше