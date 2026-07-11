В Выборгском районе Петербурга построят поликлинику с женской консультацией

Учреждение будет рассчитано на обслуживание взрослого населения в 500 посещений в смену, из них 50 — это женская консультация. Проектом предусмотрено два корпуса. Поликлиника будет полностью оснащена высокотехнологичным оборудованием: установят компьютерный томограф, рентген- и УЗИ-аппараты, а также физиотерапевтическое оборудование. Для обеспечения доступности медицинской помощи для всех категорий граждан в учреждении создадут безбарьерную среду, включающую пандусы и лифт. Уточняется, что ввод поликлиники в эксплуатацию намечен на 2027 год.