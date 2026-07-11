В Выборгском районе Петербурга построят поликлинику с женской консультацией

Поликлинику с женской консультацией построят в поселке Парголово под Санкт-Петербургом в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Выборгского района.
Учреждение будет рассчитано на обслуживание взрослого населения в 500 посещений в смену, из них 50 — это женская консультация. Проектом предусмотрено два корпуса. Поликлиника будет полностью оснащена высокотехнологичным оборудованием: установят компьютерный томограф, рентген- и УЗИ-аппараты, а также физиотерапевтическое оборудование. Для обеспечения доступности медицинской помощи для всех категорий граждан в учреждении создадут безбарьерную среду, включающую пандусы и лифт. Уточняется, что ввод поликлиники в эксплуатацию намечен на 2027 год.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.