Главные новости за 11 июля. Ростов-на-Дону и область

Региональная служба по тарифам Ростовской области утвердила новые розничные цены на природный газ для населения и отдельных категорий потребителей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. С 1 октября 2026 года для жителей, использующих газовую плиту для приготовления пищи либо газовый водонагреватель для нагрева воды, цена составит 10,22 ₽ за кубометр. Если в квартире одновременно работают газовая плита и колонка при отсутствии центрального горячего водоснабжения, тариф установили на уровне 10,08 ₽ за кубометр. Для отопления газом, а также для выработки электроэнергии с помощью котельных и другого оборудования в общей долевой собственности в многоквартирных домах цена достигнет 9 903 ₽ за 1 тыс. кубометров.