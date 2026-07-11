В Воловском районе Тульской области открылся клуб для женщин

Клуб для женщин открылся в кадровом центре «Работа России» Воловского района Тульской области, сообщили в центре занятости населения региона. 8 июля прошло первое заседание, где обсудили возможности быстрого трудоустройства и переобучения по нацпроекту «Кадры».
Сотрудники кадрового центра приготовили для гостей мероприятия программу с приглашенными спикерами. Заседание клуба открыла начальник кадрового центра Воловского района Ирина Еремеева. Она рассказала о сервисах и мерах поддержки и провела мастер-класс по созданию резюме.
Опытом успешного совмещения руководящей должности и материнства поделилась директор Молодежного центра «Высота 277» Наталья Подколзина. Женщина рассказала, как правильно выстраивать тайм-менеджмент и совмещать работу с домашними обязанностями.
Кроме того, на встрече присутствовала жительница Воловского района, которая смогла открыть собственное дело благодаря помощи, полученной в кадровом центре «Работа России». Другие спикеры также поделились опытом профессионального роста и совмещения карьеры и семьи.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.