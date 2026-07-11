Под Калининградом заложили машиностроительный завод за 150 млн рублей

Под Калининградом заложили машиностроительный завод за 150 миллионов рублей. Новый объект появится в индустриальном парке «Данор» в посёлке Луговом Гурьевского округа. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
За восемь месяцев компания «КЛД» планирует организовать выпуск промышленных линий для производства газосиликатного блока, силикатного кирпича, минеральной ваты и других стройматериалов. «Новый проект обещает продемонстрировать высокий уровень локализации, в том числе за счёт разработки собственного программного обеспечения для автоматизации производственных линий», — отметили в правительстве.
Новый инвестпроект реализуют с привлечением льготного финансирования в размере 100 миллионов. Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
Площадь цеха составит 3,5 тысячи квадратных метров. На первом этапе на заводе будет работать 35 человек. «Мы запускаем высокопроизводительное высокотехнологичное производство, аналогов которому в строительной отрасли Российской Федерации пока нет. По мере его развития будем расширять коллектив», — сообщил директор «КЛД» Владимир Корнев. По его словам, заявки на поставку оборудования уже поступают из Ленинградской области, Ростова, Крыма, Краснодара и других регионов России.
Фото: пресс-служба регионального правительства.