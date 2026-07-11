Под Калининградом заложили машиностроительный завод за 150 млн рублей

Площадь цеха составит 3,5 тысячи квадратных метров. На первом этапе на заводе будет работать 35 человек. «Мы запускаем высокопроизводительное высокотехнологичное производство, аналогов которому в строительной отрасли Российской Федерации пока нет. По мере его развития будем расширять коллектив», — сообщил директор «КЛД» Владимир Корнев. По его словам, заявки на поставку оборудования уже поступают из Ленинградской области, Ростова, Крыма, Краснодара и других регионов России.