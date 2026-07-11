Новый молодежный карьерный центр за месяц помог более чем 150 петербуржцам

Молодежный карьерный центр «Работа молодежи России» уже месяц работает в Санкт-Петербурге по нацпроекту «Кадры». За этот период свыше 150 жителей города стали получателями его услуг, сообщили в центре занятости населения Северной столицы.
За июнь карьерный центр провел профориентационные игры, практические мастер-классы по составлению резюме и подготовке к собеседованию, встречи с работодателями и экскурсии на предприятия. Их участниками стали школьники и студенты.
В ближайшее время молодежный карьерный центр расширит программу мероприятий. Например, желающие смогут пройти профессиональные пробы, которые помогут познакомиться с различными специальностями на практике. Учреждение находится по адресу: Санкт-Петербург, Краснопутиловская улица, дом 109.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.