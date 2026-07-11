В Красносельском районе Петербурга построят спорткомплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс возведут в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре Северной столицы. Это отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Четырехэтажный комплекс планируют разместить на территории, ограниченной улицей Тамбасова, межквартальным проездом, улицей Здоровцева и проспектом Ветеранов. Его площадь составит около 3 тыс. кв. м.
«За последние пять лет число регулярно занимающихся физкультурой и спортом увеличилось в Северной столице на миллион. В настоящее время свыше 66% петербуржцев ведут активный образ жизни. Красносельский район растет, его жителям нужны новые объекты для занятия спортом», — сказал губернатор города Александр Беглов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.