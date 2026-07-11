Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красносельском районе Петербурга построят спорткомплекс

Его площадь составит около 3 тыс. кв. м.

Источник: Национальные проекты России

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс возведут в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре Северной столицы. Это отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».

Четырехэтажный комплекс планируют разместить на территории, ограниченной улицей Тамбасова, межквартальным проездом, улицей Здоровцева и проспектом Ветеранов. Его площадь составит около 3 тыс. кв. м.

«За последние пять лет число регулярно занимающихся физкультурой и спортом увеличилось в Северной столице на миллион. В настоящее время свыше 66% петербуржцев ведут активный образ жизни. Красносельский район растет, его жителям нужны новые объекты для занятия спортом», — сказал губернатор города Александр Беглов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше