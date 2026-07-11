В Подмосковье Ногинская больница получила 6 электрокардиографов

Ногинская больница в Московской области получила шесть новых 12-канальных электрокардиографов, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Медтехника была закуплена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Уточним, что ранее для лечебного учреждения выделили 16 аппаратов ЭКГ. Эта современная цифровая техника пришла на смену устаревшим приборам.
«Новая техника позволит повысить доступность диагностики и качество оказания медицинской помощи жителям региона», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.