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В сотнях омских домов отключат горячую воду 14 июля

Отключения произойдут в центральной части города, на Левобережье и в городке Нефтяников.

Источник: Om1 Омск

На следующей неделе в Омске стартует третий этап сезонного отключения горячего водоснабжения. В зону отключения попадают потребители, обслуживаемые ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, а также Кировской районной котельной. В общей сложности временные неудобства коснутся 1 700 различных строений.

С 14 по 27 июля подача горячей воды прекратится в районе Нефтяников. Ограничения затронут проспект Мира и такие улицы, как Нефтезаводская, Химиков, Малунцева, Андрианова, 2-я и 4-я Поселковая, 20-го Партсъезда, Пригородная, Тварковского.

Кроме того, без горячей воды останутся отдельные жилые массивы Левого берега и центральной части города. В перечень попали Красный Путь, улицы Орджоникидзе, Герцена, Кемеровская, Фрунзе, Тарская и Волочаевская, а также улицы Фугенфирова, Рокоссовского, Лукашевича, Дианова, Перелета, Путилова, Взлетная.