В сотнях омских домов отключат горячую воду 14 июля

С 14 по 27 июля подача горячей воды прекратится в районе Нефтяников. Ограничения затронут проспект Мира и такие улицы, как Нефтезаводская, Химиков, Малунцева, Андрианова, 2-я и 4-я Поселковая, 20-го Партсъезда, Пригородная, Тварковского.