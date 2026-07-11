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Минэкологии РТ: превышений ПДК загрязняющих веществ в Казани не выявлено

В Казани по состоянию на 12:00 11 июля превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Об этом сообщили в Министерстве экологии Татарстана.

По данным пяти автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха и девяти постов Росгидромета, за период с вечера 10 июля до полудня 11 июля превышений ПДК не выявлено. Кроме того, ночные выезды специалистов Роспотребнадзора в районы, откуда поступали обращения, не подтвердили наличие запаха газа.

В министерстве отметили, что ситуация находится на особом контроле. В рамках усиленного мониторинга специалисты оперативно отобрали пробы атмосферного воздуха, в том числе во время ночного рейда с использованием передвижных экологических лабораторий.

Отобранные пробы направлены на анализ с учетом сводной базы данных, перечня предприятий, рассеивания загрязняющих веществ и метеорологических условий. Дополнительные рейды и круглосуточное наблюдение продолжаются совместно с Роспотребнадзором, Росприроднадзором и Ростехнадзором.

О результатах лабораторных исследований и дальнейших выводах будет сообщено дополнительно.

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