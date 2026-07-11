«Вас же закроют!»: как журналисты «Высоты 102» помогали разоблачать преступления и коррупцию в Волгоградской области

Новый губернатор сразу наладил контакт и с главами районов. Собрав их в автоцентре Волгограда, пообещал ключи от машины тому, кто обеспечит лучшие показатели на ближайших выборах. Вообще, выборный процесс считался в Астрахани любимым коньком мэра. Массовые подкупы и махинации, скандалы и избиения журналистов сопровождали любое голосование. Эту же модель команда Боженова принесла и на волгоградскую землю. Сразу же сменили председателя облизбиркома. Вместо Геннадия Шайхуллина был назначен предприниматель из Кировского района Андрей Сиротин, человек пьющий и безвольный. В ТИК Кировского района, которая неожиданно стала организатором городских выборов, стал хозяйствовать лидер местной группировки Олег Серенко. После ухода Боженова он был объявлен в международный розыск и скрылся за границей. Незавидная судьба ожидала и Сиротина. Журналисты ИА «Высота 102» застукали его в аэропорту Волгограда в невменяемом состоянии перед вылетом в Турцию. Тогда его охранник попытался закрыть своего шефа от камер журналистов, накинув на его голову куртку. После этого Сиротин также лишился своей должности.