Какой будет погода в Казахстане 12 июля

В Абайской области ожидаются ветер северный, северо-восточный на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. На юго-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Семей: 12 июля ожидается ветер северный порывы 15−20 м/с.
В Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере, западе, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на севере, западе, в центре области порывы 15−18 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актобе: 12 июля днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем порывы 15 м/с.
В Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный, днем на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): 12 июля днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный, днем порывы 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный на северо-западе, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Усть-Каменогорск: 12 июля ожидается ветер северо-западный днем порывы 15−18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на северо-востоке области пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.
В Жетысуской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на востоке, севере, юге области порывы 15−20, днем в районе Алакольских озер временами 23−28 м/с. На западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. г. Талдыкорган: 12 июля ожидается высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ночью на севере области временами сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с.
В Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, на севере области небольшой дождь, гроза. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. г. Костанай: 12 июля днем ожидаются небольшой дождь, гроза.
В Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, в центре области порывы 15−18 м/с. На северо-востоке, в центре области сохраняется, на севере области ожидается высокая пожарная опасность. г. Актау: 12 июля ночью и утром ожидается туман.
В Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. г. Петропавловск: 12 июля днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный порывы 15−20 м/с.
В Туркестанской области ожидаются кратковременно дождь, граза. Днем на западе, севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Туркестан: 12 июля днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Улытауской области ожидается высокая пожарная опасность.
Мегаполисы:
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +35+37°С.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +40+42°С.