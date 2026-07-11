Какой будет погода в Казахстане 12 июля

В Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере, западе, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на севере, западе, в центре области порывы 15−18 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актобе: 12 июля днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем порывы 15 м/с.