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Самарцам напомнили как получить субсидию на ЖКХ

Самарцам напомнили, кто может получить субсидию на ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Государственная помощь на оплату коммунальных услуг остается востребованной мерой поддержки, но многие граждане не в полной мере осведомлены о правилах ее оформления.

По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, базовый порог затрат на ЖКУ в расчёте на семью установлен на уровне 22% от общего дохода. При назначении субсидии учитываются количество членов семьи, уровень заработка, региональные нормативы жилплощади и тарифы на услуги.

Причинами для отказа в субсидии могут стать незначительные траты на коммуналку (ниже регионального порога), отсутствие документов на жилье или подтверждения постоянного проживания, неполные или искаженные данные.

Еще одним основанием является долг за услуги, но речь идет только о задолженности, которую суд подтвердил за последние три года. Простая просрочка без решения суда не может служить препятствием для получения субсидии.

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