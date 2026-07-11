Во Владимирской области более чем 60 ветеранам СВО помогли найти работу

Чаще всего ветераны СВО обращаются за содействием в поиске работы. Для них консультанты центра составляют персональный план трудоустройства и подбирают подходящие вакансии. Подчеркивается, что ветеранов СВО сопровождают и после выхода на работу. Еще около трети обращений связаны с социальной адаптацией на рынке труда. Желающих учат составлять резюме и уверенно проходить собеседования.