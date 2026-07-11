Во Владимирской области более чем 60 ветеранам СВО помогли найти работу

Более чем 60 ветеранам из Владимирской области за полгода помогли найти работу, сообщил министр труда и занятости населения региона Андрей Григорьев. Содействие занятости — одна из задач нацпроекта «Кадры».
По словам Андрея Григорьева, сейчас ветераны СВО трудятся на предприятиях, в бизнесе и государственных учреждениях. Они, например, работают инженерами, слесарями, наладчиками оборудования, менеджерами, специалистами по закупкам. Еще четверо решили заняться бизнесом. Им была оказана необходимая поддержка, уточнил министр.
Всего в первой половине 2026 года специалисты регионального кадрового центра оказали ветеранам СВО 329 мер поддержки по трудоустройству. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го.
Чаще всего ветераны СВО обращаются за содействием в поиске работы. Для них консультанты центра составляют персональный план трудоустройства и подбирают подходящие вакансии. Подчеркивается, что ветеранов СВО сопровождают и после выхода на работу. Еще около трети обращений связаны с социальной адаптацией на рынке труда. Желающих учат составлять резюме и уверенно проходить собеседования.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.