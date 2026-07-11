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Авиация Балтфлота провела учения по уничтожению подлодок

В мероприятии боевой подготовки было задействовано около десяти единиц авиатехники.

На Балтфлоте прошли учения по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника.

Как сообщает пресс-служба флота, по замыслу учения в районе морских путей находилась подводная лодка условного противника. Для обнаружения цели в были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ.

Экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств.

После обнаружения и определения координат подводной лодки, летчики условно уничтожили подводную цель.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано около десяти единиц авиатехники.