В Петербурге пройдут всероссийские состязания по пляжному волейболу

В течение всего дня для гостей и участников мероприятия будут работать дополнительные площадки от клубов RIO и FBvolley. Там профессиональные тренеры проведут занятия, а также организуют показательные матчи. Для юных гостей предусмотрены отдельные мастер‑классы в оборудованном шатре и эстафеты с аниматором. А 19 июля будут определены лучшие среди финалистов в категориях «Любители», «Микст» и «Чайники». Еще в этот день состоятся турниры среди команд СМИ и корпоративных участников.