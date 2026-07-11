В Петербурге пройдут всероссийские состязания по пляжному волейболу

XXVI Всероссийский фестиваль пляжного волейбола «Зенит в Солнечном» пройдет 17−19 июля в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в комитете по физической культуре и спорту города.
В соревнованиях примут участие более 700 атлетов‑любителей всех возрастов их разных регионов России. Фестиваль стартует с выступления спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Федерации инвалидного спорта Санкт‑Петербурга.
Основные игры пройдут 18 июля на 28 площадках. Лучших определят в номинациях «Любители», «Ветераны» и «Юниоры». Также в полдень состоится церемония открытия, после которой действующие игроки «Зенита» во главе со старшим тренером Юрием Чередником проведут мастер‑класс по пляжному волейболу.
В течение всего дня для гостей и участников мероприятия будут работать дополнительные площадки от клубов RIO и FBvolley. Там профессиональные тренеры проведут занятия, а также организуют показательные матчи. Для юных гостей предусмотрены отдельные мастер‑классы в оборудованном шатре и эстафеты с аниматором. А 19 июля будут определены лучшие среди финалистов в категориях «Любители», «Микст» и «Чайники». Еще в этот день состоятся турниры среди команд СМИ и корпоративных участников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.