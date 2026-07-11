Дептранс призвал москвичей быть осторожными на фоне непогоды

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы призвал водителей и пешеходов быть осторожными на улицах столицы из-за непогоды в субботу.
«В городе местами идет сильный дождь — будьте внимательны и осторожны за рулем… По возможности используйте для поездок метро… Пешеходов просим переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедиться, что водитель вас заметил и дожидаться полной остановки авто», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».
По прогнозам синоптиков, до конца завтрашнего дня в Москве ожидаются ливень, гроза и ветер, добавили в дептрансе.
В ведомстве посоветовали тем, кто не может обойтись без автомобиля, соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон во время движения.
«Берегите себя. В непогоду внимание на дороге особенно важно», — отметили в департаменте.