Ольга Бузова выступила на VK fest в Нижнем Новгороде, несмотря на травму

Такие новости стали поводом для беспокойства фанатов, ведь под угрозой оказалось выступление Ольги Бузовой на VK fest в Нижнем Новгороде. Однако слухи развеял директор звезды Антон Богословский. В беседе с РИА Новости он сообщил, что фраза была вырвана из контекста. Певица действительно отдыхала несколько дней, но это был небольшой промежуток времени.