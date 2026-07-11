Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники угрожают Воронежской области вечером 11 июля

Сирены в связи с угрозой БПЛА включились в Россошанском районе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 11 июля сирены взвыли в Россошанском районе Воронежской области, предупреждая жителей об угрозе непосредственного удара БПЛА. О беспилотной опасности губернатор Александр Гусев предупредил в 17.40 вечера субботы, 11 июля.

Соблюдайте рекомендации спасателей: если вы на улице, зайдите в помещения, подземные переходы. Если вы дома — перейдите в помещения без окон (ванную, коридор, кладовку). Ждите оповещение о снятии угрозы.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше