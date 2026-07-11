Синоптик рассказал, когда распогодится в Москве

По словам Леуса, во вторник влияние на погоду тыловой части ушедшего на восток циклона столицы будет ослабевать — короткие дожди местами еще пройдут, воздух прогреется до плюс 23-плюс 25 градусов. А в среду дожди закончатся и температура поднимется до плюс 24-плюс 26 градусов.