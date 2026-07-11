Не человек и даже не обезьяна: учёные предположили, кто мог быть первым «правшой» на Земле

«Когда мы говорим о том, кто правша, а кто левша, большинство людей, скорее всего, думают о том, как они держат карандаш или пинают футбольный мяч, — объясняет Скотт Эванс, ведущий автор статьи из Американского музея естественной истории. — Но наше исследование показывает, что у животных, у которых не было ни рук, ни ног, и живших более 500 млн лет назад, могла быть своя версия “праворукости”».