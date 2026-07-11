В Даниловском районе Москвы построят школу на 2 тысячи учеников

Внутри здания оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, четыре спортивных зала, в том числе два трансформируемых. Кроме того, в здании обустроят многофункциональное пространство и обеденный зал. На прилегающей территории будет все необходимое для занятий физкультурой. Еще там оборудуют игровые площадки. Завершить основные работы планируют в 2028 году.