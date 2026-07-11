Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Даниловском районе Москвы построят школу на 2 тысячи учеников

Ее возведут в развивающемся жилом квартале на проспекте Андропова.

Источник: Национальные проекты России

Школу на 2 тысячи учеников построят в Даниловском районе Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». Возведение социально значимых объектов соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Учреждение построят в развивающемся жилом квартале на проспекте Андропова. Школа будет расположена недалеко от станции метро «Технопарк». А в 2028 году рядом с ней откроют еще одну — «Остров мечты».

«В школе предусмотрим два отдельных входа — для младших классов и для учеников средней и старшей школы. Входные группы оформим с учетом возраста ребят: для малышей — декоративные буквы алфавита, для старших школьников — современная графика с математическими мотивами», — добавил мэр Москвы.

Внутри здания оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, четыре спортивных зала, в том числе два трансформируемых. Кроме того, в здании обустроят многофункциональное пространство и обеденный зал. На прилегающей территории будет все необходимое для занятий физкультурой. Еще там оборудуют игровые площадки. Завершить основные работы планируют в 2028 году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше