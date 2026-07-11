В Даниловском районе Москвы построят школу на 2 тысячи учеников

Школу на 2 тысячи учеников построят в Даниловском районе Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». Возведение социально значимых объектов соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Учреждение построят в развивающемся жилом квартале на проспекте Андропова. Школа будет расположена недалеко от станции метро «Технопарк». А в 2028 году рядом с ней откроют еще одну — «Остров мечты».
«В школе предусмотрим два отдельных входа — для младших классов и для учеников средней и старшей школы. Входные группы оформим с учетом возраста ребят: для малышей — декоративные буквы алфавита, для старших школьников — современная графика с математическими мотивами», — добавил мэр Москвы.
Внутри здания оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, четыре спортивных зала, в том числе два трансформируемых. Кроме того, в здании обустроят многофункциональное пространство и обеденный зал. На прилегающей территории будет все необходимое для занятий физкультурой. Еще там оборудуют игровые площадки. Завершить основные работы планируют в 2028 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.