13 и 15 июля в Ростовской области пройдут кратковременные отключения ТВ и радио

15 июля с 08:00 до 17:00 плановые работы пройдут на станциях в Ростове и Конезаводе имени Буденного (Сальский район). В донской столице перерывы затронут программы «Спутник», пакеты РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России» (ГТРК Ростов). На Конезаводе имени Буденного отключения коснутся цифровых пакетов и «Радио России» (ГТРК Ростов).