В Петербурге провели праздник в честь основания Царского Села

Концертная программа «Пушкин наше все» 27 июня собрала более 3 тысяч человек в Буферном парке на территории Санкт-Петербурга, сообщили в администрации Пушкинского района Северной столицы. Мероприятие в честь 316-летия со дня основания Царского Села провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Для жителей и гостей Пушкинского района работали развлекательные, спортивные и фотозоны, аттракционы и ярмарка. Также для них провели мастер-классы. На большой сцене перед зрителями выступили творческие коллективы района и приглашенные артисты: заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов, группа «Челси». Кроме того, гости праздника насладились хитами советской эстрады. А завершилось мероприятие выступлением популярной группы «Русский размер».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.