В Петербурге провели праздник в честь основания Царского Села

Для жителей и гостей Пушкинского района работали развлекательные, спортивные и фотозоны, аттракционы и ярмарка. Также для них провели мастер-классы. На большой сцене перед зрителями выступили творческие коллективы района и приглашенные артисты: заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов, группа «Челси». Кроме того, гости праздника насладились хитами советской эстрады. А завершилось мероприятие выступлением популярной группы «Русский размер».