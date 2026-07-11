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Российские поисковики ищут родных казахстанца — бойца Великой Отечественной войны

АСТАНА, 11 июл — Sputnik. Представители российского военно-исторического клуба «Пересвет» обратились к павлодарскому отряду «Майдан жолы» (Фронтовая дорога) с просьбой найти родственников Михаила Анисимовича Мельника 1907 года рождения.

Источник: Поисковый отряд "Майдан жолы"

Уроженец села Малиевцы Солобковецкого района Каменец-Подольской области (ныне — Хмельницкая область, Украина), он к моменту призыва в 1943 году жил в Костанае Казахской ССР.

Сама награда, к слову, тоже немало пережила: ее в начале 90-х годов нашла на улице жительница Бишкека — возможно, там ее потерял владелец или его семья.

Женщина сохранила медаль, а позже, переехав в другой город, обратилась к поисковикам из «Пересвета», чтобы установить имя героя и вернуть его родным память о его подвиге.

Информацию можно направить командиру поискового отряда «Майдан жолы» Александру Шитову (+7 777 461 73 78, alex.shitov@mail.ru).