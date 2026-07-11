В Волгограде окончательно расселяют дачные рынки

Дачные рынки с самодельными прилавками и старенькими ручными весами уходят в прошлое. И в Волгограде, и в Волжском заявляют о регулярных рейдах и штрафах для торговцев, которые организуют стихийную торговлю. Где волгоградским дачникам разместиться со своим урожаем, расскажем в материале ИА «Высота 102».
— Выращенную на дачных участках клубнику, как и другие сезонные ягоды, овощи и фрукты волгоградцы могут продать на городских ярмарках и рынках. На всех торговых площадках предусмотрены льготные места для размещения дачников, садоводов, а также местных сельхозпроизводителей. На сегодняшний день в Волгограде утверждено более 60 площадок для проведения ярмарок, предназначенных как для реализации продовольственных, так и непродовольственных товаров, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Если в Волгограде об итогах рейдов говорят весьма лаконично и скромно, ограничиваясь лишь формулировками о разъяснении правил торговли, то в Волжском борцы с уличной торговлей настроены куда более решительно.
— Наверное, каждый из нас видел у остановок торговцев с коробками. На первый взгляд, удобно — купил по пути. Однако это проблема всего города, — уверены в городе-спутнике. — Администрация ежедневно проводит рейды, но штрафы от трех до пяти тысяч рублей останавливают не всех. Бизнесмены — нелегалы маскируют «ГАЗели» под склады, а после их работы дворники разбирают горы паллетов и ящиков. Но самое страшное — это качество товара. Никто из них не даст вам справку о ветконтроле для мяса или молока. Между тем, в Волжском зарегистрировано шесть случаев бруцеллеза — тяжелой болезни, которая передается именно через эти продукты? Зачем рисковать здоровьем своих детей и родителей ради сомнительной экономии? Давайте наведем порядок вместе!
Чиновники отмечают, что на официальных торговых площадках для дачников и местных фермеров выделяют не менее 10% мест. Узнать о наличии свободных прилавков горожане могут у администрации конкретного рынка или ярмарки.
В Волгограде садоводов, которые хотят продать выросшую на огородах малину или смородину, «переселяют» по следующим адресам:
Ярмарки:
Красноармейский район:
улица имени Плеханова, напротив дома, 3а;
улица Брестская, напротив дома № 11;
на пересечении улицы Пролетарской и проспекта Героев Сталинграда;
Кировский район:
Между жилыми домами № 344 по улице имени Пожарского и № 12а по улице Санаторная;
улица Кирова, 100;
вблизи пересечения улицы Григория Засекина и улицы 64.й Армии;
Советский район:
вблизи автодороги «Новый Рогачик — учхоз “Горная поляна” (около поворота на Горную поляну);
рабочий поселок Горьковский на пересечении улицы имени Голубятникова и улицы Волгоградской;
на пересечении улицы Казахской и улицы Новосибирской;
проспект Университетский, 64;
вблизи пересечения улицы имени гвардии сержанта Шумского и улицы Грибанова;
Ворошиловский район:
Пересечение улицы Базисной и Авиаторской;
На территории ООО «Кайрос» по улице Ардатовская, 29;
улица Елецкая, 2 г;
вблизи дома № 26 по ул. Кузнецкой;
улица Саши Филиппова, 117;
Дзержинский район:
вблизи здания ул. Историческая д.181д;
улица Ангарская 55б;
напротив здания по улице Домостроителей, 17;
на пересечении улицы Кутузовской и улицы 51 Гвардейской;
улица 8 Воздушной Армии 11б;
Краснооктябрьский район:
на пересечении улицы имени маршала Еременко и улицы имени Пельше;
на земельном участке, принадлежащем ООО «Восток» по адресу: проспект Ленина, 69б;
улица имени Вершинина, 1;
вдоль улицы имени маршала Еременко и улицы Библиотечной;
пересечение проспекта Металлургов и улицы Башкирской, напротив рынка ООО «Север»;
пересечение улицы имени Рихарда Зорге и проспекта имени В. И. Ленина;
проспект Ленина, 69б;
Тракторозаводский район:
улица 95-я Гвардейская, 12 а;
улица имени Гроссмана, 6б;
территория вблизи III продольной магистрали, не доезжая 600 м. до пересечения с улицы имени Шурухина.
По льготным ценам горожанам обещают выделить места и на рынках города.
ООО «Народная ярмарка», ул. Историческая 181д;
ООО «Центральный рынок», ул. Советская, 17;
ООО «Центральный рынок», ул. Рабоче-Крестьянская 9/1;
ООО «Бимаркет» ул.50-лет Октября, 5б;
ООО «Вельд» Ул. Елецкая, 12а.
Фото из архива V102.ru.