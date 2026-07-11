В Волгограде окончательно расселяют дачные рынки

— Наверное, каждый из нас видел у остановок торговцев с коробками. На первый взгляд, удобно — купил по пути. Однако это проблема всего города, — уверены в городе-спутнике. — Администрация ежедневно проводит рейды, но штрафы от трех до пяти тысяч рублей останавливают не всех. Бизнесмены — нелегалы маскируют «ГАЗели» под склады, а после их работы дворники разбирают горы паллетов и ящиков. Но самое страшное — это качество товара. Никто из них не даст вам справку о ветконтроле для мяса или молока. Между тем, в Волжском зарегистрировано шесть случаев бруцеллеза — тяжелой болезни, которая передается именно через эти продукты? Зачем рисковать здоровьем своих детей и родителей ради сомнительной экономии? Давайте наведем порядок вместе!