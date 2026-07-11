Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде окончательно расселяют дачные рынки

Дачные рынки с самодельными прилавками и старенькими ручными весами уходят в прошлое. И.

Дачные рынки с самодельными прилавками и старенькими ручными весами уходят в прошлое. И в Волгограде, и в Волжском заявляют о регулярных рейдах и штрафах для торговцев, которые организуют стихийную торговлю. Где волгоградским дачникам разместиться со своим урожаем, расскажем в материале ИА «Высота 102».

— Выращенную на дачных участках клубнику, как и другие сезонные ягоды, овощи и фрукты волгоградцы могут продать на городских ярмарках и рынках. На всех торговых площадках предусмотрены льготные места для размещения дачников, садоводов, а также местных сельхозпроизводителей. На сегодняшний день в Волгограде утверждено более 60 площадок для проведения ярмарок, предназначенных как для реализации продовольственных, так и непродовольственных товаров, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Если в Волгограде об итогах рейдов говорят весьма лаконично и скромно, ограничиваясь лишь формулировками о разъяснении правил торговли, то в Волжском борцы с уличной торговлей настроены куда более решительно.

— Наверное, каждый из нас видел у остановок торговцев с коробками. На первый взгляд, удобно — купил по пути. Однако это проблема всего города, — уверены в городе-спутнике. — Администрация ежедневно проводит рейды, но штрафы от трех до пяти тысяч рублей останавливают не всех. Бизнесмены — нелегалы маскируют «ГАЗели» под склады, а после их работы дворники разбирают горы паллетов и ящиков. Но самое страшное — это качество товара. Никто из них не даст вам справку о ветконтроле для мяса или молока. Между тем, в Волжском зарегистрировано шесть случаев бруцеллеза — тяжелой болезни, которая передается именно через эти продукты? Зачем рисковать здоровьем своих детей и родителей ради сомнительной экономии? Давайте наведем порядок вместе!

Чиновники отмечают, что на официальных торговых площадках для дачников и местных фермеров выделяют не менее 10% мест. Узнать о наличии свободных прилавков горожане могут у администрации конкретного рынка или ярмарки.

В Волгограде садоводов, которые хотят продать выросшую на огородах малину или смородину, «переселяют» по следующим адресам:

Ярмарки:

Красноармейский район:

улица имени Плеханова, напротив дома, 3а;

улица Брестская, напротив дома № 11;

на пересечении улицы Пролетарской и проспекта Героев Сталинграда;

Кировский район:

Между жилыми домами № 344 по улице имени Пожарского и № 12а по улице Санаторная;

улица Кирова, 100;

вблизи пересечения улицы Григория Засекина и улицы 64.й Армии;

Советский район:

вблизи автодороги «Новый Рогачик — учхоз “Горная поляна” (около поворота на Горную поляну);

рабочий поселок Горьковский на пересечении улицы имени Голубятникова и улицы Волгоградской;

на пересечении улицы Казахской и улицы Новосибирской;

проспект Университетский, 64;

вблизи пересечения улицы имени гвардии сержанта Шумского и улицы Грибанова;

Ворошиловский район:

Пересечение улицы Базисной и Авиаторской;

На территории ООО «Кайрос» по улице Ардатовская, 29;

улица Елецкая, 2 г;

вблизи дома № 26 по ул. Кузнецкой;

улица Саши Филиппова, 117;

Дзержинский район:

вблизи здания ул. Историческая д.181д;

улица Ангарская 55б;

напротив здания по улице Домостроителей, 17;

на пересечении улицы Кутузовской и улицы 51 Гвардейской;

улица 8 Воздушной Армии 11б;

Краснооктябрьский район:

на пересечении улицы имени маршала Еременко и улицы имени Пельше;

на земельном участке, принадлежащем ООО «Восток» по адресу: проспект Ленина, 69б;

улица имени Вершинина, 1;

вдоль улицы имени маршала Еременко и улицы Библиотечной;

пересечение проспекта Металлургов и улицы Башкирской, напротив рынка ООО «Север»;

пересечение улицы имени Рихарда Зорге и проспекта имени В. И. Ленина;

проспект Ленина, 69б;

Тракторозаводский район:

улица 95-я Гвардейская, 12 а;

улица имени Гроссмана, 6б;

территория вблизи III продольной магистрали, не доезжая 600 м. до пересечения с улицы имени Шурухина.

По льготным ценам горожанам обещают выделить места и на рынках города.

ООО «Народная ярмарка», ул. Историческая 181д;

ООО «Центральный рынок», ул. Советская, 17;

ООО «Центральный рынок», ул. Рабоче-Крестьянская 9/1;

ООО «Бимаркет» ул.50-лет Октября, 5б;

ООО «Вельд» Ул. Елецкая, 12а.

Фото из архива V102.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше