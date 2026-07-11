На федеральный Сабантуй в Омск доставят бронзовую статую крылатого коня

Подготовку к мероприятию обсудили в омском медиацентре «Евразия сегодня». Беседу модерировали Наталья Степанова, возглавляющая Омский Дом дружбы, и Данис Шакиров из Исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ), который подключился к эфиру онлайн.
Как отметил Данис Шакиров, при поддержке ВКТ ежегодно по всей стране проходит более четырех тысяч Сабантуев. Он подчеркнул, что главная задача организаторов Федерального праздника — сберечь его аутентичный колорит и донести глубокий традиционный смысл до каждого гостя. В этот раз мероприятие объединит делегации из 30 регионов России и Казахстана.
Торжества развернутся сразу на трех городских локациях. Главным центром притяжения станет парк «Зеленый остров», где пройдут церемония открытия с поднятием флага, театрализованные представления, гала-концерт и соревнования по национальной борьбе курэш.
Также заявлено, что важным ритуалом станет доставка в Омск бронзовой статуэтки крылатого коня Тулпара — символа праздника, который по традиции передается от одного города-организатора к другому.