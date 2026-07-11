На федеральный Сабантуй в Омск доставят бронзовую статую крылатого коня

Как отметил Данис Шакиров, при поддержке ВКТ ежегодно по всей стране проходит более четырех тысяч Сабантуев. Он подчеркнул, что главная задача организаторов Федерального праздника — сберечь его аутентичный колорит и донести глубокий традиционный смысл до каждого гостя. В этот раз мероприятие объединит делегации из 30 регионов России и Казахстана.