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На федеральный Сабантуй в Омск доставят бронзовую статую крылатого коня

На следующей неделе, 18 июля 2026 года в Омске состоится XXVI Федеральный Сабантуй.

Источник: СуперОмск

Подготовку к мероприятию обсудили в омском медиацентре «Евразия сегодня». Беседу модерировали Наталья Степанова, возглавляющая Омский Дом дружбы, и Данис Шакиров из Исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ), который подключился к эфиру онлайн.

Как отметил Данис Шакиров, при поддержке ВКТ ежегодно по всей стране проходит более четырех тысяч Сабантуев. Он подчеркнул, что главная задача организаторов Федерального праздника — сберечь его аутентичный колорит и донести глубокий традиционный смысл до каждого гостя. В этот раз мероприятие объединит делегации из 30 регионов России и Казахстана.

Торжества развернутся сразу на трех городских локациях. Главным центром притяжения станет парк «Зеленый остров», где пройдут церемония открытия с поднятием флага, театрализованные представления, гала-концерт и соревнования по национальной борьбе курэш.

Также заявлено, что важным ритуалом станет доставка в Омск бронзовой статуэтки крылатого коня Тулпара — символа праздника, который по традиции передается от одного города-организатора к другому.