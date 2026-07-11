Всероссийский фестиваль гонок дронов «Победа» состоится в Петербурге

Всероссийский фестиваль гонок дронов «Победа» пройдет 18−19 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту города.
Это первое крупное соревнование сезона-2026 по гонкам дронов. Так, в течение двух дней пилоты будут состязаться в скорости, точности и мастерстве управления квадрокоптерами на специально подготовленной трассе.
Командный зачет ждет спортсменов 18 июля. Пилотам предстоит преодолеть по 50 кругов, демонстрируя не только высокий темп, но и слаженную работу в коллективе. На следующий день состоятся индивидуальные соревнования. Особенностью турнира станет новый формат: впервые в истории российских соревнований в одном вылете одновременно примут участие сразу восемь квадрокоптеров вместо привычных четырех.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.