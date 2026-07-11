Всероссийский фестиваль гонок дронов «Победа» состоится в Петербурге

Всероссийский фестиваль гонок дронов «Победа» пройдет 18−19 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту города.