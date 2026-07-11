В Японии из-за тайфуна «Бави» более 23 тыс. домов и квартир остались без света

В зоне бедствия пострадали 12 человек. В основном люди получили ушибы из-за летящих предметов или были сбиты с ног ураганным ветром. Двух туристок на острове Мияко унесло волнами, однако они смогли выбраться на берег с травмами. В то же время на Тайване, по данным агентства Kyodo, число пострадавших от тайфуна превысило 110 человек.