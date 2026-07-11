В Нижегородской области создают систему поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья

В Нижегородской области подвели итоги первого полугодия 2026 года по созданию системы поддержки детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). О результатах сообщили в региональном министерстве образования. Речь идет о пилотном проекте по формированию индивидуальных образовательных маршрутов. В работе участвует межведомственная команда, результаты которой уже вызвали интерес у других регионов России. На совещании по итогам проекта присутствовали представители Минобразования во главе с заместителем министра Марией Черниковой.
За полгода были разработаны специальные инструкции для работодателей и представлен цифровой продукт «Эффективное портфолио». В ближайшее время его планируют интегрировать в систему «Семья и дети». Также подготовлены методические рекомендации по профориентации и маршрутизации людей с ОВЗ совместно с РУМЦ на базе Мининского университета.
Отдельное внимание уделили цифровым сервисам для абитуриентов. Нижегородский губернский колледж модернизировал портал «Атлас доступных профессий», превратив его в интерактивную платформу. Теперь пользователи могут подбирать специальности с учетом индивидуальных особенностей и условий обучения.
«Мы уходим от формального подхода к профориентации. Наша задача — показать ребенку с особенностями здоровья не то, что ему можно делать, а то, где он сможет стать уникальным профессионалом, — подчеркнул министр образования Нижегородской области. — Успех дорожной карты измеряется не количеством проведенных совещаний, а тем, сколько выпускников коррекционных школ этой осенью переступят порог настоящих современных производств и офисов. Мы создаем экосистему, в которой работодатель видит компетенции кандидата, а не его диагноз», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Ранее сообщалось, что Михаил Пучков оценил техникум в Чкаловске и развитие системы профессионального образования.