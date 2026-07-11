В Нижегородской области создают систему поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья

«Мы уходим от формального подхода к профориентации. Наша задача — показать ребенку с особенностями здоровья не то, что ему можно делать, а то, где он сможет стать уникальным профессионалом, — подчеркнул министр образования Нижегородской области. — Успех дорожной карты измеряется не количеством проведенных совещаний, а тем, сколько выпускников коррекционных школ этой осенью переступят порог настоящих современных производств и офисов. Мы создаем экосистему, в которой работодатель видит компетенции кандидата, а не его диагноз», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.