Встреча Нептуна и балтийская уха: как в Пионерском празднуют День рыбака

Основные мероприятия прошли 11 июля. После встречи Нептуна на городском пляже и костюмированного шествия состоялось торжественное открытие праздника в городском парке на улице Парковой. В течение дня на главной сцене выступали творческие коллективы и артисты из Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Также в программе — церемония награждения, концертные номера, шоу воздушного цирка и выступление скрипичного проекта AVVE Project. Помимо этого, каждый желающий мог бесплатно попробовать балтийскую уху.