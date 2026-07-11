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Встреча Нептуна и балтийская уха: как в Пионерском празднуют День рыбака

Каждый желающий мог бесплатно попробовать балтийскую уху.

В Пионерском с 10 по 12 июля отмечают сразу два праздника — День города и День рыбака (0+). На празднике побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Основные мероприятия прошли 11 июля. После встречи Нептуна на городском пляже и костюмированного шествия состоялось торжественное открытие праздника в городском парке на улице Парковой. В течение дня на главной сцене выступали творческие коллективы и артисты из Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Также в программе — церемония награждения, концертные номера, шоу воздушного цирка и выступление скрипичного проекта AVVE Project. Помимо этого, каждый желающий мог бесплатно попробовать балтийскую уху.

Праздник завершится 12 июля спортивными мероприятиями на пляже: детской парусной регатой, заплывом по триатлону, гонкой первых и соревнованиями по силовому экстриму (6+).

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград.

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