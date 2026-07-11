Волгоградская художница показала свои работы в Юсуповском дворце

— Фестиваль такого масштаба проводится в нашей стране во второй раз, — рассказала Диана Журавлева. — Я посмотрела на географию участников, увидев в списке и Москву, и Санкт-Петербург, и Краснодар, и Новосибирск. А вот художники из Волгограда представлены на нем впервые! И для меня это очень трогательный и важный момент.